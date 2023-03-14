Левая группа Европарламента предложила резолюцию с осуждением расширения НАТО на восток

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Источник: РИА Новости

Заседание Европарламента, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Фракция левых в Европейском парламенте представила резолюцию по внешнеполитическим вопросам, в которую было включено осуждение расширения НАТО на восток и усиления военного присутствия на европейских внешних границах. Проект документа опубликован на официальном сайте ЕП.

«Европарламент настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены поддержать усилия генерального секретаря ООН и других международных субъектов, направленные на обеспечение проведения мирных переговоров; указывает, что усиление военного присутствия на восточных границах Евросоюза может способствовать новой конфронтации, чреватой катастрофическими последствиями для Белоруссии и Европы в целом; обеспокоен расширением НАТО на восток», - процитировали слова из проекта резолюции РИА Новости.

Пленарная сессия Европарламента проходит с 13 по 16 марта в Страсбурге, в ходе заседаний планируется принять резолюцию по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии.

Как сообщалось ранее, Европарламент не поддержал пункт резолюции по Украине с призывом к мирным переговорам.