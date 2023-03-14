Песков: Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет накануне совещание и мероприятие по видеосвязи 18 марта

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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин по случаю девятой годовщины воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией проведет накануне совещание и мероприятие по видеосвязи 18 марта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ проведет накануне совещание и еще одно мероприятие по ВКС 18 марта, сообщил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Крым вошел в состав России весной 2014-го по результатам референдума, состоявшегося в данном регионе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Песков отказался комментировать сведения, согласно которым Нью-Дели присоединился к потолку цен на российскую нефть.