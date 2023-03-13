Песков отказался комментировать информацию о присоединении Индии к потолку цен на российскую нефть

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения, согласно которым Нью-Дели присоединился к потолку цен на нефть, поставляемую Россией. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на свои источники, близкие к индийскому правительству, проинформировало, что кабмин принял решение выполнять санкционные ограничения, введенные в отношении Москвы, и придерживаться ценового потолка на импортируемую из России нефть.