Трамп назвал Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты США от Республиканской партии в 2024-м

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Бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs / globallookpress.com

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал Рона Десантиса своим главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев в 2024-м. Об этом информирует ТАСС.

«Экс-президент США Дональд Трамп считает своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Трамп на фоне разорения двух американских кредитно-финансовых организаций предрек Штатам новую Великую депрессию.