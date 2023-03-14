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Источник: Свободная Пресса

Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Пропаганда Соединенных Штатов Америки встала в тупик, не способная найти объяснение обстрелам гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин.

Согласно словам градоначальника, которые приводит интернет-издание «Свободная Пресса», вся американская пропаганда без стеснения подменяет понятия и выдает черное за белое. Однако, как отметил политик, даже она не способна придумать никакого объяснения обстрелов мирного населения украинскими боевиками.

Кулемзин также добавил, что факт стрельбы по гражданским объектам невозможно скрыть или симулировать, потому что все службы и корреспонденты мгновенно выезжают на обстрел.