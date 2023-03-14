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Мэр Донецка Кулемзин: американская пропаганда зашла в тупик

, 06:02 Источник: Свободная Пресса

Мэр Донецка Кулемзин: американская пропаганда зашла в тупик
Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Пропаганда Соединенных Штатов Америки встала в тупик, не способная найти объяснение обстрелам гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин.

Согласно словам градоначальника, которые приводит интернет-издание «Свободная Пресса», вся американская пропаганда без стеснения подменяет понятия и выдает черное за белое. Однако, как отметил политик, даже она не способна придумать никакого объяснения обстрелов мирного населения украинскими боевиками.

Кулемзин также добавил, что факт стрельбы по гражданским объектам невозможно скрыть или симулировать, потому что все службы и корреспонденты мгновенно выезжают на обстрел.

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Общество

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Люди стали проще относиться к лекарствам, самостоятельно назначая себе препараты и не читая инструкций по их применению. Поэтому существует необходимость привести фармацевтом к определенной законодательной норме. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт Андрей Кондрахин.