Помощник президента США Салливан: Джо Байден в скором будущем планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден в ближайшем будущем планирует провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Джейк Салливан в рамках брифинга в понедельник, 13 марта, уточнил, что разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в скором будущем, однако добавил, что пока не готов назвать точную дату.
Напомним, в середине февраля текущего года глава Соединенных Штатах Америки заявлял, что в скором времени планирует поговорить с председателем КНР.