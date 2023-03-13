Помощник президента США Салливан: Джо Байден в скором будущем планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, White House / globallookpress.com

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден в ближайшем будущем планирует провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Джейк Салливан в рамках брифинга в понедельник, 13 марта, уточнил, что разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в скором будущем, однако добавил, что пока не готов назвать точную дату.

Напомним, в середине февраля текущего года глава Соединенных Штатах Америки заявлял, что в скором времени планирует поговорить с председателем КНР.