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The Wall Street Journal сообщает, что Си Цзиньпин рассматривает возможность посещения нескольких стран Европы

, 15:46

The Wall Street Journal сообщает, что Си Цзиньпин рассматривает возможность посещения нескольких стран Европы
председатель КНР Си Цзиньпин, Li Gang / globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного рабочего визита в Россию в настоящий момент рассматривает возможность посещения ряда стран Европы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В материале подчеркивается, что пока полный маршрут поездки Си Цзиньпина не подтвержден.

Напомним, ранее сегодня информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что председатель КНР планирует на следующей неделе посетить Москву. Позже поступили данные о том, что впоследствии Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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