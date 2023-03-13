WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским после переговоров с Путиным в Москве

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Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Xueren / globallookpress.com

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен провести встречу в онлайн-формате с украинским президентом Владимиром Зеленским после переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее данным, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным, а после этого поговорить с Зеленским», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что пока ему нечего сказать по поводу вероятного посещения российской столицы китайским лидером.