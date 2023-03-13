В обновленной оборонной стратегии Великобритании названы ограниченными каналы для диалога с Россией

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Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, unsplash.com/photos/M8HvL-UqGMg

В опубликованной 13 марта обновленной оборонной стратегии Великобритании содержится информация о том, что, по мнению властей страны, в настоящий момент каналы для диалога и деэскалации с Россией ограничены.

В документе уточняется, что каналы для диалога с Москвой находятся сейчас под серьезным напряжением, однако Лондон готов активизировать их, когда наступит подходящий момент.

В оборонной стратегии также говорится, что Великобритания намерена пытаться сдерживать "способность и намерения России нарушить безопасность страны", но сохранит уважение к богатой российской истории и народу РФ.