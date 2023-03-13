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В обновленной оборонной стратегии Великобритании приоритетом названо противостояние «угрозе со стороны России»

, 20:39 Источник: РИА "Новости"

В обновленной оборонной стратегии Великобритании приоритетом названо противостояние «угрозе со стороны России»
Лондон, unsplash.com/photos/QvPRGI8LfOc

В обновленной оборонной стратегии Великобритании говорится, что приоритетом страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие "угрозе безопасности Европы со стороны России".

В документе уточняется, что наиболее актуальный приоритет нацбезопасности и внешней политики Британии как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, – устранение угрозы европейской безопасности, которая якобы исходит от РФ.

В оборонной стратегии отмечается, что особую озабоченность у британских властей вызывает углубление партнерства России и Китая, а также растущее сотрудничество Москвы и Тегерана после начала конфликта на Украине.

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