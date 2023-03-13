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Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск, Massimiliano Migliorato/globallook.com

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в понедельник, 13 марта, заявил, что Папа Римский Франциск в день десятилетия своего понтификата пожелал мира русскому народу.

По словам Леонида Севастьянова, Папа Римский поблагодарил всех, кто молится за него в этот день. Понтифик призвал Россию заключить мир со всеми народами, поскольку мир является благом и благословением.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск рассказал председателю Всемирного союза староверов о продолжении подготовки встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме.