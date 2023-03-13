Аргументы Недели → Политика 13+

украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Бойцы "Группы Вагнера" в настоящий момент приближаются к железной дороге и отрезают автомобильные пути, по которым ВСУ перебрасывают в Часов Яр, а впоследствии в Артемовск, основные резервы.

Боец группы "Вагнер", выполняющий на вышеуказанном направлении ряд задач, отметил, что российские силы сейчас активно продвигаются северо-западнее Артемовска, отрезая украинским войскам пути снабжения.

Ранее сообщалось, что бойцы группы заняли стратегически важные для киевского режима населенные пункты Берховка и Дубово-Васильевка.