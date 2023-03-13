Начальник пресс-службы бригады «Эдельвейс» Шандыба заявил, что ВСУ в Артемовске нуждаются в боеприпасах и вооружении

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба заявил, что солдаты ВСУ, которые находятся в Артемовске, нуждаются в поставках вооружения и боеприпасов.

Никита Шандыба подчеркнул, что больше оружия и снарядов требуются ВСУ, чтобы держать оборону. Подчеркивается, что украинские войска стоят в поле в районе Артемовска уже десятый месяц без ротации, в холоде и сырости.

Напомним, ранее сегодня командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения около Артемовска "остается сложной".