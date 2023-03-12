Пригожин: обстановка в Бахмуте очень тяжелая, украинцы подкидывают бесконечные резервы

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Источник: ТАСС

Украинская артиллерия под Бахмутом. Фото: Madeleine Kelly/globallook.com

Ситуация вокруг Бахмута (Артемовска) очень тяжелая. Такую оценку событиям на поле боя дал в воскресенье вечером основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, украинские солдаты «грызутся» за каждый метр территории, и, чем ближе российские силы к центру города, тем тяжелее идут бои и тем ожесточеннее работают по российским позициям артиллерия и танки.

«Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье политолог Сергей Марков представил два варианта развития событий вокруг Бахмута.