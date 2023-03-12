Политолог Марков: ситуация вокруг Бахмута приближается к критической

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Источник: ТГ-канал Сергея Маркова

Бахмут. Фото: соцсети.

Ситуация вокруг Бахмута (Артемовска) приближается к критической. Об этом заявил в воскресенье российский политолог Сергей Марков. По его словам, неожиданно для всех аналитиков этот небольшой город стал «одним из ключевых пунктов военных действий».

Политолог отметил, что обстановка вокруг Бахмута выглядит неоднозначной.

«С одной стороны, российские войска все больше стягивают кольцо окружения. Сейчас осталась под контролем ВСУ одна дорога, которая находится под жестким огнем. И эта дорога может быть перерезана «Вагнером» в любой момент», - написал Марков в своем телеграм-канале.

В «котел», по его оценке, могут попасть до 10 тысяч украинских военных. Однако с другой стороны, по словам Маркова, есть информация, что ВСУ сконцентрировали большую — до 40 тысяч человек - группировку для деблокады окруженных.

«Удары планируется внести во фланги Вагнера и «срезать клещи», - написал политолог, добавив при этом, однако, что Бахмут скоро может стать Артемовском.

Ранее командир подразделения ВСУ рассказал об опасности для украинских солдат, обороняющих Бахмут, «котла», аналогичного дебальцевскому.