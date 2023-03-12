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Украинский командир Ярославский: ВСУ в Бахмуте могут оказаться в «котле» сродни дебальцевскому

, 17:30 Источник: РИА Новости

Украинский командир Ярославский: ВСУ в Бахмуте могут оказаться в «котле» сродни дебальцевскому
Бахмут (Артемовск) . Фото: Ashley Chan/globallook.com

Подразделения украинской армии, обороняющие Бахмут (Артемовск), могут оказаться в «котле», как это случилось в 2015 году в Дебальцево. Об этом в эфире украинского телевизионного канала «Эспрессо ТВ» заявил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

Он рассказал, что российские силы стремятся отрезать все пути, по которым в Артемовск поступают резервы и боеприпасы.

«Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну», - сказал Ярославский.

По его словам, особая опасность состоит в том, что «горловина» оперативного «котла» составляет всего лишь четыре километра.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявлял, что ВСУ удерживают Бахмут для того, чтобы выиграть время для будущего контрнаступления. 

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