США в рамках бюджета Пентагона на 2024 год планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты

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Источник: РИА "Новости"

Пентагон, Ron Sachs/globallook.com

Власти Соединенных Штатов Америки намерены закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на следующий финансовый год. Данная информация содержится в проекте бюджета Белого дома.

В статье расходов, опубликованных оборонным ведомством США, в рамках инвестиций в объеме одиннадцати миллиардов долларов на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия" значится приобретение 24 гиперзвуковых ракет.

Кроме того, в Пентагоне приводится высказывание руководителя ведомства Ллойда Остина о том, что сдерживание по-прежнему является краеугольным камнем в обороне Соединенных Штатов.