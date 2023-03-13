Издание Point сообщило, что Орбан в понедельник обсудит с Макроном свой конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

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Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 13 марта прибудет в Париж с визитом, намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном свой конфликт с Брюсселем из-за антироссийских санкций.

Французское издание Point сообщает, что сегодня вечером у Виктора Орбана запланирован ужин с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Уточняется, что в рамках грядущей встречи венгерский премьер намерен вернуться к обсуждению своего конфликта с Брюсселем из-за санкций, которые Евросоюз ввел против России. В статье отмечается, что Орбан позиционирует себя как главу "партии мира", а остальные государства-члены ЕС считает принадлежащими к "военному лагерю".