Премьер Венгрии Орбан: западные страны очень близки к тому, чтобы предложить отправить войска на Украину

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Lev Radin/globallook.com

Страны Запада очень близки к тому, чтобы всерьёз инициировать отправку на Украину солдат союзников, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины», - сказал премьер.

Он отметил, что мир ещё никогда не был так близок к переходу от локальной войны к мировой, и вероятность этого растёт каждый день.

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану заняться укреплением связей с Западом, а не с Россией.