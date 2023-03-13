В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предполагает переходный период до 2026-го

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Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

На рассмотрение в нижнюю палату парламента Российской Федерации был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, данный документ предполагает переходный период до 2026-го. Об этом информирует РИА Новости.

«В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, переходный период подразумевает, что в 2024-м на службу будут призывать граждан с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20-ти, в 2026-м — с 21 года.

Как сообщалось ранее, председатель ГД Вячеслав Володин указал на то, что перед депутатами с отчетом о работе российского кабмина за 2022-й выступит премьер Михаил Мишустин.