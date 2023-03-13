SIPRI: Россия остается главным поставщиком оружия для Индии

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия остаётся главным экспортёром вооружения для Индии, несмотря на то, что доля российского экспорта незначительно снизилась в 2018-2022 годах по сравнению с предыдущим периодом.

Между тем, как отметили аналитики SIPRI, в общем объеме индийского импорта вооружений доля России в вышеуказанном периоде снизилась с 64 до 45 процентов. Это связано с ограничением на экспорт российского оружия, усилением конкуренции со стороны других государств-экспортёров, а также с увеличением объема собственного производства вооружения в Индии.

Параллельно аналитики отмечают рост поставки вооружений в Индию из Франции, которая заняла второе место в объеме поставок в период с 2018 по 2022 годы.

Между тем, сотрудничество Индии и России в различных сферах сохраняет стабильность.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России и Индии провели встречу на полях G20?, в ходе которой обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.