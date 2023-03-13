Спикер Кремля Песков допустил возможность визита Путина на саммит G20 в Индии

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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность визита российского президента Владимира Путина на 18-й саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки», который состоится в сентябре в Нью-Дели. Об этом информирует ТАСС.

«Песков не исключил, что Путин поедет на саммит G20 в Индии, но решение пока не принималось», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Кремля отметил, что на данный момент ему нечего сказать по поводу вероятного посещения Москвы председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.