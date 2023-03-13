Песков: Кремль приветствует возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Аргументы Недели → Политика 13+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь темы дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, заявил, что Кремль приветствует любые действия, способствующие снижению уровня напряженности в ближневосточном регионе.

Таковым созидательным действием, по словам Пескова, является налаживание политического диалога между такими ключевыми участниками ближневосточной политики, как Тегеран и Эр-Рияд.

«Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать понижению уровня напряженности и оптимизации диалога... в весьма нестабильном регионе», - пожчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений. Открытие посольств этих стран планируется в течение двух месяцев.

Между тем, Иран в текущем году активно развивает международное взаимодействие в дипломатической сфере, планируя участие во встрече четырех стран - России, Ирана, Турции и Сирии, которая пройдет в Москве.