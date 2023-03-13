Песков: Путин 13 марта проведет рабочую встречу с Кадыровым, они обсудят в том числе вопросы спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 13 марта, проведет рабочую встречу с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, они обсудят в том числе вопросы специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин 13 марта проведет рабочую встречу с Кадыровым, обсудит в том числе вопросы спецоперации», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло отсутствуют.