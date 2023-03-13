Песков: предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, достижение целей СВО сейчас возможно только военным путем

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло отсутствуют, достижение целей российской спецоперации сейчас возможно только военным путем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достижение целей спецоперации на данный момент возможно только военным путем, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию (СВО). Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля назвал нелепым курьезом предложение президента Владимира Зеленского рассмотреть переименование России в украинском языке в Московию.