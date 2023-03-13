Кремль: Путин и Пашинян обсудили шаги по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовку мирного договора

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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили шаги по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовку мирного договора между Ереваном и Баку. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал РИА Новости, распространил Кремль.

«Путин поговорил с Пашиняном, обсуждали шаги по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовку мирного договора, сообщил Кремль», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Путин отметил необходимость решения всех вопросов в конструктивном ключе и во взаимодействии с российскими миротворцами.

Ранее сообщалось, что глава РФ на наступившей неделе посетит с рабочей поездкой один из регионов страны.