Великобритания в обновленной стратегии обороны назвала главным приоритетом противодействие угрозе для Европы от действий России

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Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Великобритания в своей обновленной стратегии обороны назвала главным приоритетом противодействие угрозе для Европы от действий Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Британия обновила стратегию обороны: главным приоритетом названо противодействие угрозе, которую представляют для Европы действия России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Документ, о котором идет речь, в частности, предполагает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что, согласно сведениям издания The Telegraph, Бен Уоллес может потерять возможность стать генеральным секретарем Североатлантического альянса, если не добьется значительного увеличения бюджета британского министерства обороны.