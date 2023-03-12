The Telegraph: Уоллес может потерять возможность стать главой НАТО, если не добьется значительного увеличения бюджета МО Британии

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Бен Уоллес может потерять возможность стать генеральным секретарем Североатлантического альянса вместо уходящего в отставку осенью Йенса Столтенберга, если не добьется значительного увеличения бюджета министерства обороны Соединенного Королевства. На это, как отмечает Telegram-канал ТАСС, указало издание The Telegraph.

«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может потерять возможность стать новым генеральным секретарем НАТО, если не добьется существенного увеличения бюджета своего ведомства. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно имеющейся информации, в текущем месяце руководитель британского Минфина Джереми Хант должен сделать заявление об увеличении бюджета МО страны до 54 млрд фунтов стерлингов. По словам Уоллеса, запрашивавшего вдвое большую сумму, этого хватит лишь для того, чтобы покрыть дополнительные расходы ведомства, связанные с резким ростом инфляции.

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес рекомендовал Вооруженным силам Украины брать пример с армий государств, входящих в НАТО, и более экономно расходовать снаряды.