МИД России назвал акцию по вывозу дешевого зерна с Украины коммерческим проектом в интересах Евросоюза

Аргументы Недели → Политика 13+

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало акцию по вывозу дешевого зерна с территории Украины коммерческим проектом в интересах Европейского союза. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что вывоз украинского зерна в рамках «коридоров солидарности» привел к ощутимому снижению цен на зерно и иное продовольствие в ЕС. Министерство указало на то, что отдельные страны, входящие в данное содружество, «оказались буквально наводнены существенно более дешевой украинской агропродукцией».

«Иными словами, задуманная в интересах беднейших стран мира международная “гуманитарная” акция на практике оказывается не более чем коммерческим проектом в интересах Брюсселя», — говорится в процитированном комментарии.

Как сообщалось ранее, МИД РФ выступил с заявлением, согласно которому Евросоюз вводит в заблуждение мировую общественность, обвиняя Москву в провоцировании глобального продовольственного кризиса.