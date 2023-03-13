«Пул первого»: президент Белоруссии и лидер Ирана Раиси подписали дорожную карту сотрудничества

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Источник: Пул первого

Александр Лукашенко. Фото: Iranian Presidency/globallook.com

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», опубликовав материалы со встречи лидеров государств.

«Лидеры подписали дорожную карту сотрудничества», - говорится в сообщении.

Во время переговоров Лукашенко заявил о важности тесного сотрудничества Ирана и Белоруссии и отметил, что нынешние контакты между странами это заслуга Раиси.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что Лукашенко отправился с официальным визитом в Иран.