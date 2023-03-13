«Пул первого»: президент Белоруссии и лидер Ирана Раиси подписали дорожную карту сотрудничества

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», опубликовав материалы со встречи лидеров государств.
«Лидеры подписали дорожную карту сотрудничества», - говорится в сообщении.
Во время переговоров Лукашенко заявил о важности тесного сотрудничества Ирана и Белоруссии и отметил, что нынешние контакты между странами это заслуга Раиси.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что Лукашенко отправился с официальным визитом в Иран.