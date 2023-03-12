Лукашенко отправился с визитом в Иран

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Источник: БелТА

Александр Лукашенко. Фото: TG-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье отправился с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В Тегеране у белорусского лидера запланированы встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Али Хаменеи.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, главной темой переговоров станет сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений «с акцентом на торгово-экономическое».

«Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале марта Лукашенко побывал с визитом в Китае, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.