Сенатор Пушков предупредил Вашингтон, что Украина может втянуть США в прямое и опасное для них военное столкновение с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков предупредил Вашингтон, что Украина может втянуть Соединенные Штаты в прямое и опасное для них военное столкновение с Москвой. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

По словам Пушкова, «в США должны осознать, что Киев может втянуть их в ненужное им и действительно опасное для них» прямое военное столкновение с РФ. Также парламентарий выразил точку зрения, согласно которой американская сторона «бездумными поставками» вооружений Украине, «своими маневрами в ООН и своей риторикой» «превратила сама себя в заложницу политики Киева».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, конгрессмен Майкл Маккол отметил, что у администрации президента Джо Байдена и Совета национальной безопасности Штатов разные мнения по вопросу передачи оружия Украине.