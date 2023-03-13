Бывший вице-президент Майк Пенс допустил, что может вступить в борьбу за пост главы США

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Бывший вице-президент США Майк Пенс, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс допустил, что он может вступить в борьбу за пост главы государства. Заявление политического деятеля процитировало издание The Washington Post.

«Я всем сердцем и безоговорочно поддержу кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Если это буду я», — отметил Пенс.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп на фоне банкротства двух американских кредитно-финансовых организаций спрогнозировал, что США ожидает новая Великая депрессия. Согласно точке зрения, которую высказал Трамп, масштабы данного кризиса будут больше того, что разразился в 1929 году.