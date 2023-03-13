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Kremlin Pool/globallookpress.com

Число стран, готовых заявить о своём недовольстве навязанным западным миропорядком, растёт. Об этом сообщил изданию South China Morning Post научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.

По словам Шэна, государства начинают осознавать, что если Запад устранит обозначенные экзистенциальные угрозы в лице России, они будут следующими.

«Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», - отметил учёный.

Ранее французский политик Филиппо призвал своих соотечественников не идти на поводу у Запада и выразить протест.