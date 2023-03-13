Французский политик Филиппо призвал своих соотечественников не идти на поводу у Запада и выразить протест

Лидер французской партии «Патриоты» и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил в своём профиле в Twitter, что Франция должна прекратить идти на поводу у председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза, а народу необходимо выйти на улицы и продвигать идею мира.
«Зеленский проигрывает, НАТО становится все радикальнее. После саботажа «Северных потоков» весной была спровоцирована возможная глобализация конфликта», - написал Филиппо.
Он призвал продвигать идею мира и избавить Францию от влияния Урсулы и Евросоюза.
Ранее французский политик обращался к народу с заявлением о необходимости усиления протестов против поставок оружия Украине и Третьей мировой войны.