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Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Лидер французской партии «Патриоты» и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил в своём профиле в Twitter, что Франция должна прекратить идти на поводу у председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза, а народу необходимо выйти на улицы и продвигать идею мира.

«Зеленский проигрывает, НАТО становится все радикальнее. После саботажа «Северных потоков» весной была спровоцирована возможная глобализация конфликта», - написал Филиппо.

Он призвал продвигать идею мира и избавить Францию от влияния Урсулы и Евросоюза.

Ранее французский политик обращался к народу с заявлением о необходимости усиления протестов против поставок оружия Украине и Третьей мировой войны.