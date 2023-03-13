Ходаковский: Запад, скорее всего, не хочет развала России и начала гражданской войны на территории, перенасыщенной ядерным оружием

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Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Запад, скорее всего, не хочет распада Российской Федерации и начала гражданской войны на территории, которая перенасыщена ядерным оружием. Соответствующую точку зрения выразил Александр Ходаковский, основатель бригады Донецкой народной республики «Восток».

«Наши главные противники, скорее всего, не хотят развала России и начала гражданской войны на территории, перенасыщенной ядерным оружием, — в этом заключается одна из деталей, отличающих ситуацию столетней давности от нашей. Они предпочитают сохранить централизованное управление, но в руках, удобных им», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, донецкий мэр Алексей Кулемзин заверил, что защитникам столицы ДНР есть чем ответить армии Украины, которая наносит удары по городу с помощью вооружений, поставляемых Киеву Вашингтоном и американскими союзниками.