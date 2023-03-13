Новый премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества Пекина и Вашингтона

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новый премьер Госсовета КНР Ли Цян, фото: Chen Jianli/globallookpress.com

Китай и США могут и должны сотрудничать, сдерживание и подавление является невыгодным для всех сторон, сообщил новоизбранный премьер Госсовета КНР Ли Цян на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы», - сказал Ли Цян.

Ранее сообщалось о назначении нового министра обороны КНР, им стал генерал Ли Шанфу, который находится под санкциями США за военное сотрудничество с Россией.