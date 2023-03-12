Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер: сейчас самое время для запуска мирного процесса по Украине

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Источник: ТАСС

Вольфганг Ишингер. Фото: Peter Kneffel/dpa/globallook.com

Западные страны не должны оказывать давление на Украину, с тем чтобы она быстрее соглашалась на переговоры с Россией, но они уже сейчас должны задуматься над тем, каким будет мирный процесс. Об этом заявил в воскресенье экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Разумеется, не может идти и речи о том, чтобы прямо сегодня требовать от Украины готовности к переговорам. <...> Однако сейчас самое время для запуска мирного процесса для Украины», - написал он в своей колонке для газеты Tagesspiegel.

По его мнению, уже в ближайшее время должна быть создана посредническая группа, в которую должны входить как наиболее влиятельные страны: Великобритания, США, Германия, Франция, — так и «второстепенные кандидаты»: Польша, страны Балтии, Канада, Испания, а также международные организации. Представители группы должны постоянно встречаться на уровне министров иностранных дел, с тем чтобы в «надлежащий момент» сыграть свою роль в переговорах, считает Ишингер.