Вице-премьер Украины Стефанишина не подтвердила информацию о возможности мирных переговоров в обмен на гарантии безопасности Киеву

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Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Фото: Jörg Carstensen/globallook.com

Украина не связывает предоставление ей гарантий безопасности с началом переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявила вице-премьер Украины Стефанишина.

Вопрос о мирных переговорах в обмен на гарантии безопасности был задан Стефанишиной в связи с публикацией в газете Wall Street Journal. Ссылаясь на источники в правительствах Германии, Великобритании и Франции, издание писало, что указанные страны предпринимают попытки содействовать началу переговорного процесса, обещая Киеву в обмен «более тесные связи с НАТО».

«Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией. Возможно, что эта тема обсуждается на уровне союзников, но у этих переговоров не может быть предварительных условий», - заявила украинский вице-премьер, комментируя эту публикацию.

Она также отметила, что гарантии безопасности Украине со стороны западных стран будет актуальны по завершении конфликта.

В этом же интервью Стефанишина рассказала о готовящемся контрнаступлении ВСУ.