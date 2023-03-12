Президент Чехии Павел посетит Киев в апреле

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Источник: ТАСС

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Президент Чехии Петр Павел в апреле посетит с визитом Киев. Об этом по итогам воскресного телефонного разговора Павела с Зеленским сообщила пресс-секретарь чешского лидера Маркета Ржегакова.

Ранее о телефонном разговоре с чешским коллегой рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Обсуждались [вопросы, связанные с] визитом президента Павела в Украину. Они договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в ближайшие месяцы», - рассказала пресс-секретарь.

Павел в первые дни после своего избрания на пост президента Чехии говорил о планах как можно быстрее посетить Киев. Присоединиться к нему намеревалась президент Словакии Зузана Чапутова.