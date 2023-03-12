Зеленский обсудил с президентом Чехии Павелом «движение Украины в Евросоюз»

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Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/t.me/V_Zelenskiy_official.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что провел телефонный разговор с новым президентом Чехии Петром Павелом. Главы государств обсудили перспективы вступления Украины в Евросоюз.

«Провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать», - написал Зеленский по итогам разговора в своем телеграм-канале.

Ранее Павел, официально вступивший в должность 9 марта, заявлял, что есть сценарий, по которому Киеву придется пойти на территориальные уступки Москве для завершения конфликта.