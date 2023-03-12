ЕК выделит более €9 млн на поддержку гражданской активности и проведение свободных выборов в Грузии

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Источник: RT

Европейская комиссия намерена выделить €9,2 млн на «укрепление потенциала организаций гражданского общества, научных кругов, аналитических центров и независимых СМИ» в Грузии, передает RT со ссылкой на соответствующий тендер.



В документе отмечается, что программа будет направлена на поддержку гражданского общества с расширенными правами и возможностями.

«Глобальная цель данного конкурса предложений — усиление роли и потенциала гражданского общества как субъекта управления Грузией», — говорится в документе.

В документе также отмечается, что инициативы ЕК подразумевают поощрение гражданской активности, будут содействовать формированию «благоприятной избирательной среды» и поддержке проведения «свободных и справедливых выборов» в Грузии на пути к интеграции страны в Евросоюз.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, недавние протесты перед зданием парламента в Тбилиси против принятия закона об иноагентах были только поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти, события в Грузии напоминают киевский «майдан».