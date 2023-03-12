Спикер молдавского парламента Гросу после воскресной акции протеста обвинил лидеров оппозиции в попытке госпереворота

Целью протестных акций в Молдавии является свержение законной власти и смена ее на пророссийскую. С таким заявлением выступил в воскресенье спикер парламента республики Игорь Гросу.
В воскресенье в Кишиневе прошла массовая акция, участники которой протестовали против роста цен на отопление и электричество и требовали отставки правительства и президента. Организатором акции выступило «Движение для народа», поддерживаемое оппозиционной партией «Шор».
«Целью этих акций является свержение конституционного строя и смена легитимной власти Кишинева на ту, что предоставила бы нашу страну в распоряжение РФ. Остановка процесса евроинтеграции», - написал в своем Фейсбуке*, комментируя события, спикер молдавского парламента.
По его мнению, организаторы такого рода мероприятий и «все, кто их защищает», должны быть привлечены к ответственности.
Накануне президент республики Майя Санду не исключила попыток дестабилизации в ходе протестных акций..
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