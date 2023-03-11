Президент Молдавии Санду допустила попытки дестабилизации на акции протеста в Кишиневе 12 марта

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Источник: ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/globallook.com

В ходе манифестации, которая пройдет 12 марта в Кишиневе, не исключены попытки дестабилизации и массовые беспорядки. Об этом заявила журналистам в субботу президент Молдавии Майя Санду. При этом она выразила уверенность, что полиция справится с ситуацией.

Санкционированный митинг оппозиции пройдет в Кишиневе в воскресенье. Накануне полиция выступила с заявлением, что располагает информацией о готовящихся беспорядках и предупредила, что не потерпит никаких форм провокации.

В субботу на брифинге, Санду, отвечая на вопрос, есть ли вероятность дестабилизации в ходе протестных акций, ответила, что такой риск есть всегда.

«Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок», - сказала президент Молдавии.