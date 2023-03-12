Politico: в Белом доме потрясены статьей NYT об отказе Пентагона передавать в Гаагский суд материалы о действиях РФ в Украине

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Источник: РИА Новости

Международный уголовный суд в Гааге. Фото: Vincent Isore via imago-imag/globallook.com

В Белом доме опасаются, что публикация в New York Times об отказе Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о действиях России в Украине, нанесет репутационный ущерб США. Об этом в воскресенье пишет газета Politico.

В публикации NYT шла речь о том, что Пентагон отказывается передавать в МУС материалы по России из опасений создать прецедент: в дальнейшем это может привести к привлечению к ответственности уже американских военных.

«Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что это нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины», - пишет Politico.

В публикации также говорится, что благодаря статье в NYT, нанесен болезненный удар по тезису о единстве Вашингтона и Киева.