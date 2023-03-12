Сенатор Джабаров: президент Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России

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Сенатор Владимир Джабаров, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Грузинский президент Саломе Зурабишвили станет оказывать давление на свой кабинет министров, чтобы закавказская республика присоединилась к ограничительным мерам, введенным в отношении Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Джабаров, член верхней палаты парламента РФ.

«Сейчас Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Как сообщалось ранее в воскресенье, парламентарий Григорий Карасин отметил, что Зурабишвили прошла «жесткий инструктаж» в США, где требуют, чтобы грузинская сторона встроилась в «санкционные ряды».