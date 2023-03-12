Политолог Марков назвал пролет бомбардировщика B-52 вдоль границ России неприкрытой угрозой ядерного удара со стороны США

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Самолеты, Defense Ministry / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков назвал пролет бомбардировщика B-52 вдоль границ Российской Федерации неприкрытой угрозой ядерного удара со стороны Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

Как сообщалось ранее в воскресенье, руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак сделал заявление о том, что американский B-52, который способен нести ядерные боеголовки, прошел вдоль государственных рубежей РФ вместе с истребителями, стоящими на вооружении Варшавы.

«Это неприкрытая угроза ядерного удара по России. Зачем это Вашингтону, не очень понятно», — прокомментировал данные маневры Марков.

Эксперт высказал предположение о том, что американцы «обнаглели от безнаказанности и нагнетают обстановку».