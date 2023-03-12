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Флаг Германии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Немецкий политический деятель Юрген Тоденхефер, отвечая на нападки Киева в отношении Берлина, отметил, что коррумпированная Украина — это не моральный учитель ФРГ. Соответствующую публикацию Тоденхефер разместил некоторое время назад в Twitter.

«Ни одна страна в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина», — отметил политик.

По словам Тоденхефера, ему «не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства».

«Вторая по коррумпированности страна в Европе не является нашим моральным учителем», — добавил автор поста.

Россия с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил точку зрения, согласно которой немцы, протестующие против поставок оружия Киеву, должны призвать Москву остановить боевые действия.