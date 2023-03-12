В трех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

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Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, unsplash.com/photos/6eG9zp1KQyY

Воздушную тревогу в воскресенье, 12 марта, вновь объявили в трех областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно последним данным, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Уточняется, что сигналы тревоги были слышны в вышеуказанных регионах в промежутке с 13.11 по 13.14 по московскому времени.

Ранее сегодня сирены включались в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. Позже тревогу отменили.