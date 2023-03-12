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В нескольких украинских областях вновь объявили воздушную тревогу

, 09:32 Источник: РИА "Новости"

В нескольких украинских областях вновь объявили воздушную тревогу
громкоговоритель, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

В нескольких областях Украины в воскресенье, 12 марта, вновь была объявлена воздушная тревога. Соответствующие данные указаны на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно последним сообщениям, сирены сегодня прозвучали в Полтавской, Сумской, Харьковской, и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Уточняется, что сигналы тревоги были зафиксированы в вышеуказанных регионах практически одновременно – около 8.45 по московскому времени.

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